Am Dienstag bedankte sich die Spitäler fmi AG bei ihren Pflege-Mitarbeitenden mit einem Blumengruss. Das Unternehmen wollte damit ein Zeichen der Wertschätzung setzen für den unermüdlichen Einsatz, den das Pflegepersonal leiste – und zwar das ganze Jahr über.

MONYA SCHNEIDER

Am 12. Mai wird der internationale Tag der Pflege gefeiert. Dieser geht zurück auf Florence Nightingale, die als Begründerin der modernen Krankenpflege gilt. An diesem 12. Mai wäre ihr 200. Geburtstag gewesen, weshalb die World Health Organization (WHO) das Jahr 2020 zum «Internationalen Jahr der Pflegefachpersonen und Hebammen» erklärt hat. Zu diesem Anlass standen am vergangenen Dienstag in den Gängen des Spitals Frutigen und der anderen fmi-Spitäler Vasen mit Rosen bereit. Nach Arbeitsschluss durfte jede / r…