Für Veranstaltungen mit bis zu 300 Besuchern gab der Bundesrat am Mittwoch zwar grünes Licht. Den Fahrplan für grössere Anlässe will die Regierung jedoch erst am 24. Juni festlegen – offenbar zu spät für die Frutiger Organisatoren des Country-Festival. Der Event hätte zwischen dem 14. und 16. August stattfinden sollen und wird nun um ein Jahr verschoben. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit, werden aber auch zurückerstattet.

