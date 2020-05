Wo einst das Hotel Kreuz stand, klafft nun eine enorme Lücke. Nachdem Bauherr Christopher Rosser die Bewilligung fürs Neubauprojekt «Aparthotel Adelboden» erhalten hatte, ging alles ganz schnell. Bereits Mitte Mai war vom alten Gebäude kaum noch etwas übrig, wie sich auf der Projektwebsite eindrücklich erkennen lässt.

Bekanntermassen ist unterhalb des entstehenden Hotels eine Einstellhalle geplant, von der auch der benachbarte «Bären» profitieren soll. Wie dessen Inhaber Werner Schmid erklärt, werden in der Einstellhalle Parkplätze für seine Gäste reserviert. Um diese direkt per Lift mit dem Hotel Bären verbinden zu können, will Schmid den Keller des Hauses umbauen. Dabei soll ausserdem zusätzlicher Nebenraum für den «Bären» entstehen. «Wir denken, die erweiterte Parkplatzsituation in…