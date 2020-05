Im Frutigresort ist wie immer viel Betrieb, jedoch ohne Gäste. Derzeit wird am Freizeitpark, an der Campinganlage und am neuen Hotel gearbeitet. Von einer reduzierten Öffnung ab dem 11. Mai sehen die Betreiber jedoch ab.

Die Schliessung des Frutigresorts aufgrund der Bestimmungen des Bundesrats war für die Betreiber und die Gäste eine traurige Angelegenheit. Jede Krise bietet jedoch auch Chancen, weshalb im Frutigresort die Zeit des Lockdowns genutzt wird, an neuen Projekten zu arbeiten. So wurde in den letzten Wochen die Freizeitanlage rund um den Kletterturm gebaut, auch die sanitären Anlagen für den Campingplatz wurden neu gestaltet. Darüber hinaus werden zusätzliche Strässchen erstellt, die Anlage wird um neue Bäume ergänzt.

Der aus Sicht der Betreiber wichtigste Schritt ist der…