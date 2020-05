Das schöne Wetter lockte am Auffahrtswochenende die Menschen nach draussen. Entsprechend gefragt war die medizinische Hilfe aus der Luft: Von Donnerstag bis Sonntag stand die Schweizerische Rettungsflugwacht (Rega) schweizweit rund 150 Mal im Einsatz.

Vor allem an Auffahrt und am darauffolgenden Freitag waren vermehrt Einsätze zu verzeichnen: Die Zentrale der Rega organisierte an diesen beiden Tagen jeweils rund 50 Einsätze. Die Rega-Crews rückten häufig für verunfallte Wanderer und Freizeitsportler aus. Aber auch aufgrund von akuten Erkrankungen, Verkehrs-, Gleitschirm- und Arbeitsunfällen wurde die Rega alarmiert.

PRESSEDIENST REGA