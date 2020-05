Am Mittwoch hat die Landesregierung grünes Licht gegeben für die Wiederaufnahme des Bergbahnbetriebs ab dem 6. Juni (siehe Artikel links). Seit jeher starten die Bahnen an unterschiedlichen Daten in die Sommersaison. Die Sunnbüelbahn etwa fährt bereits am 6. Juni, Elsigen-Metsch öffnet am 11. Die Bergbahnen Adelboden AG nimmt am 13. Juni ihren Betrieb wieder auf. Wann die übrigen Bahnen wieder fahren, ist deren Websites zu entnehmen.

Über 330 Millionen Franken eingebüsst

Voraussetzung für die Betriebsaufnahme sind entsprechende Schutzmassnahmen. Der Branchenverband Seilbahnen Schweiz (SBS) stellt seinen Mitgliedern eine Grundlage fürs Schutzkonzept zur Verfügung. Diese orientiert sich stark an den Massnahmen des öffentlichen Verkehrs (öV). So ist zum Beispiel keine generelle…