Die «Chemihütte» feiert dieses Jahr ihr 50-Jahr-Jubiläum. Die Gastgeber hatten wegen der Corona-Massnahmen allerdings nicht mit einer Wiedereröffnung vor Anfang Juni gerechnet. Kurzfristig wurden deshalb ein paar für November geplante Umbauarbeiten bereits jetzt in Auftrag gegeben. Die erste Etappe wird am 20. Mai abgeschlossen, und am 22. Mai beginnen die Reinigungs- und Vorbereitungsarbeiten. Die zweite Etappe der Sanierung erfolgt dann vom 25. bis 29. Mai.

REDAKTION / PRESSEDIENST CHEMIHÜTTE

Die Chemihütte ist ab Samstag, 23. Mai, wieder offen. Zimmer stehen schon ab 22. Mai zur Verfügung. Die Musikanlässe vom 15. und 21. Mai fallen aus. Über die Durchführung weiterer Anlässe wird laufend informiert.