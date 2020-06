SCHARNACHTAL Anita Wäfler erfüllte sich mit ihrem Partner Marcel Ryter einen Traum: Die beiden führen den Gasthof Engelberg. Dort soll demnächst ein liebgewonnenes Ritual wieder aufleben.

MICHAEL SCHINNERLING

Auf der Terrasse des Gasthofs Engelberg wandert der Blick vom Niesen zur Drunengalm, zum Steinschlaghore, Mäggisserehore bis zum Gsür. Ein phantastischer Anblick, der alleine schon eine Fahrt zum Restaurant wert wäre. Es gibt allerdings noch mehr, was einen Besuch seit dem 11. Mai lohnenswert macht. So gibt es jeden Freitag zweierlei Cordon bleu oder den Tatarenhut à discrétion ab zwei Personen. «Für den Tatarenhut wäre eine Vorbestellung ideal. Ansonsten müsste man etwas warten, wegen der Vorbereitung» so der Frutiger Marcel Ryter, der nun für den Küchenbereich zuständig…