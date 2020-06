Nun herrscht Leben im neuen Revier-Hotel an der Dorfstrasse: 86 funktionale Zimmer, unkomplizierte Gastfreundschaft und ein dem urbanen Geschmack angepasstes Angebot sind die Markenzeichen des neuen Betriebes.

RETO KOLLER

Im Revier-Hotel hat der traditionelle Direktor mit Krawatte und Veston ausgedient. «Chiefs» nennen sich die beiden Gastgeber Till Dossenbach und Nico Flühmann. Beide haben sich nach der Ausbildung zum Koch an der Hotelfachschule Luzern weitergebildet. «Wir sind unkomplizierte und flexible Gastgeber und tun alles, damit sich unsere Gäste wohlfühlen», beschreibt Dossenbach den Job der beiden. Sollte mal Not am Mann oder der Frau sein, packen die «Chiefs» auch beim Reinigen der Zimmer an oder braten Burger in der Küche.

Nebst den beiden kümmern sich noch acht weitere…