Seit Kurzem bietet Patrick Rumpf in der Oberen Gwanne Massagen an. Bis er sich entschloss, das entsprechende Diplom zu erlangen, vergingen allerdings Jahrzehnte.

KATHARINA WITTWER

Weisse Hose, grünes T-Shirt und zum Öffnen der Haustüre eine Gesichtsmaske aus Edelweiss-Stoff: So empfängt Patrick Rumpf die Kunden im hellen, in Weiss und Grün gehaltenen Praxisraum in seinem Eigenheim.

Schon als Bub knetete Rumpf gerne an seinem Vater herum, wenn dieser auf dem Sofa lag. Damals habe er gesagt, er möchte Masseur werden. Sein beruflicher Werdegang begann jedoch als Briefträger bei der Post. Später wechselte er in die IT-Branche und wurde Informatiker. Privat hatten vorerst die Gründung der Familie und der Bau des Eigenheims Priorität.

Vor knapp zwei Jahren erwachte sein Wunsch erneut, Masseur zu…