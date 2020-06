BERUFSPORTRÄT Seit 2016 gibt es den Lehrgang zum Fahrzeugrestaurator. Die auf die Arbeit an rollenden «Oldies» orientierte Ausbildung begeistert auch junge Berufsleute. Einer davon ist der Frutiger Automobilmechatroniker Lars Reichen.

MICHAEL MAURER

Bei diesem Anblick muss jeder Automobil-Begeisterte in Fahrt kommen: Im vorderen Teil der Garage werden beim Besuch des «Frutigländers» gerade Arbeiten an neueren Modellen ausgeführt, während weiter hinten wunderschöne Oldtimermodelle um die Wette glänzen. Mittendrin bewegt sich Lars Reichen. Als ausgebildeter Automobilmechatroniker arbeitet er bei der Frutiger FRT Auto GmbH an Fahrzeugen verschiedenster Jahrgänge. «Manchmal helfe ich bei der Arbeit an Neuwagen», erklärt der 22-Jährige und ergänzt: «Es gibt Wochen, da bin ich nur mit Oldtimern…