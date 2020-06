Rund zwei Drittel aller Schweizer Jugendlichen absolvieren eine Berufslehre. Infolge der Corona-Pandemie gehen jedoch Plätze dafür verloren. Drei Jugendliche aus der Region erzählen über ihre Perspektiven.

ANNA BRÜGGER

In welches Berufsfeld es ihn zieht, weiss Marcel Ming aus Krattigen schon lange: «Mein absoluter Traumberuf wäre Baumaschinenmechaniker», erzählt der 14-Jährige. Seit er im Rahmen des nationalen Zukunftstags in der Werkstatt einer Baufirma mitarbeiten durfte, steht sein Berufswunsch fest. Die Arbeit im Team, die Vielseitigkeit des Jobs und natürlich die Baumaschinen sagten Marcel sofort zu. Auch die zahlreichen Schnupperlehren in anderen Berufen änderten nichts mehr daran.

Stark verändert hat sich hingegen die Berufswahlsituation in den letzten Monaten: Schnupperlehren waren…