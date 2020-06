Da zurzeit noch alle Grenzen geschlossen sind, reisen viele Schweizer Innen vermehrt im eigenen Land. Dazu hat heute jeder die Möglichkeit. Früher jedoch war Reisen nur den Wohlhabenden vorenthalten.

HANS HEIMANN

Noch im Mai empfahl der Bundesrat, nicht notwendige Reisen zu unterlassen. Auslandsreisen waren sowieso unmöglich, da alle unsere Nachbarländer ihre Grenzen geschlossen hatten. Grenzüberschreitungen waren nur mit einem triftigen Grund möglich.

Das erinnert ein wenig an das vorletzte Jahrhundert, als sich nur gut betuchte Leute Reisen leisten konnten. Die Allgemeinheit hatte weder Zeit noch Mittel dazu und war durch die Arbeit sowieso an ihr Zuhause gebunden. Unter den vermögenden Reisenden gab es solche, die ihre Erlebnisse in Reiseberichten niederschrieben, die für jedermann zu…