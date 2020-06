Der Bauernhof an der Hauptstrasse 31 soll veräussert und der bebaute Teil der Parzelle in eine Arbeitszone (Zone mit Planungspflicht ZPP) umgewandelt werden. Die entsprechende öffentliche Planauflage ist beendet. Gegen das Vorhaben wurde eine Einsprache von privater Seite eingereicht, wie die Gemeinde bestätigt. Inhaltlich geht es dabei um die Erschliessung respektive den Strassenanschluss. Die zentrale Lage an der Durchgangsstrasse und im Bereich des Bahnhofes sorgt dafür, dass es für eine Umnutzung der landwirtschaftlichen Liegenschaft für das Gewerbe durchaus Interessenten gibt.

HSF