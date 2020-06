1,5 Millionen Franken Gewinn erwirtschaftete die Oberländer Spitalgesellschaft fmi im vergangenen Geschäftsjahr. Das war nicht selbstverständlich, denn nach dem Willen der Politik ist die Zahl der stationären Behandlung zurückgegangen.

Seit Anfang 2019 schreiben Listen den Spitälern vor, welche Eingriffe vorwiegend ambulant vorzunehmen sind. Diese Vorgaben haben auch das Geschäftsjahr 2019 der Spitäler fmi AG geprägt. In den Akutbetrieben des Unternehmen – also in den Spitälern Interlaken und Frutigen – wurden 2019 knapp 65 000 Patient-Innen behandelt. Das sind rund 2000 mehr als im Jahr zuvor. Dabei ging die Zahl der stationären Fälle aber um rund 650 zurück. Im Gegenzug wurden mit rund 55 000 ambulanten Patientenkontakten rund 2700 mehr als im Vorjahr verzeichnet. Wie sich diese…