Gemeindeobmann Markus Gempeler hob aus der Truhe von «Bauen mit Burn» einen unerwarteten Schatz. Grund für die grosszügige Gabe war das 75-Jahr-Jubliäum der alteingesessenen Baufirmen-Gruppe.

RETO KOLLER

Am Winterylüte vom 14. Dezember 2019 empfing Gemeinderatspräsident Markus Gempeler aus der Hand von Heinz Burn ein rätselhaftes Geschenk. Der Geschäftsleiter der Firma Burn Holzbau AG übergab ihm eine hölzerne «Schatztrucke». Fast ein halbes Jahr lang wartete das stabile Behältnis in der gestrengen Obhut der Gemeindeschreiberin Jolanda Lauber auf den Dienstag, 9. Juni. Nach der ordentlichen Sitzung versammelten sich der gesamte Gemeinderat und Gemeindepräsident Daniel von Allmen, um zu erfahren, was es mit der geheimnisumwitterten Schatztruhe auf sich hatte.

Grosszügige Brunnenspende

Mit…