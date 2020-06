Noch ist es ruhig in den drei Tälern der Destination Adelboden-Lenk-Kandersteg. Aber die Natur ist bereit für den Bergsommer, und ein Besuch vor Ort zeigt, dass es die Hoteliers, Gastronomen und Bergbahnbetreiber genauso sind. Ihr grösstes Anliegen ist es, den Gästen eine gute Zeit zu schenken – trotz der Auflagen. Er werde mit dem Rasenmäher «Kornkreise» mähen und jeweils zwei Liegestühle in die Mitte setzen, erzählt etwa Hoteldirektor Jan Stiller vom Lenkerhof Gourmet Spa Resort augenzwinkernd. Ansonsten werde man sich an den Hygienevorgaben der Verbände und des Bundesamts für Gesundheit (BAG) orientieren.

«Splendid Isolation» in Adelboden

In Adelboden hat sich die Crew des «The Cambrian» Gedanken zur aktuellen Lage gemacht. Entstanden sind Angebote unter dem Motto «Splendid Isolation»…