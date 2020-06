Vertreter aus Hotellerie, Gastronomie, Bergbahnen und Destinationen haben sich auf Einladung der Volkswirtschaft Berner Oberland zum zweiten Mal zu einem runden Tisch getroffen. Nun soll eine gemeinsame Sommerkampagne lanciert werden.

Die «Sommerkampagne Berner Oberland 2020» baut mit dem Regional-Pass Berner Oberland auf einem bestehenden Angebot auf. «Dieses ist sowohl für Gäste wie auch für Einheimische attraktiv und trägt dazu bei, dass in der Region auch weiterhin eine hohe touristische Wertschöpfung besteht», schreibt die Volkswirtschaft Berner Oberland in einer Medienmitteilung. Jürg Grossen, Präsident der Volkswirtschaft Berner Oberland, begrüsst es sehr, dass gemeinsam eine Kampagne aufgegleist werden konnte. «Unsere Organisation engagiert sich in der Regel nicht für Marketing –…