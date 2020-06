Das Jahr 2019 schloss der Kanton Bern mit einem deutlichen Überschuss ab, für Unternehmen und Private waren Steuersenkungen geplant. Dann kam Corona. Nun stehen viele Pläne auf dem Prüfstand.

MARK POLLMEIER

Die finanzpolitische Lage des Kantons gleicht in letzter Zeit einer Achterbahnfahrt. Gute und schlechte Nachrichten wechseln sich ab, und was nach der nächsten Kurve kommt, weiss niemand so genau.

Ende März, mitten in der Corona-Krise, wurde bekannt, dass die kantonale Rechnung 2019 mit einem Ertragsüberschuss von 265 Millionen Franken abschliesst, deutlich besser, als budgetiert.

400 Millionen Corona-Kosten im Kanton

Nun, da die Corona-Massnahmen weitgehend aufgehoben wurden, beginnt das grosse Rechnen, welche Schäden sie im laufenden Haushalt 2020 wohl anrichten werden. Genaues wird…