Seit dem 11. Mai dürfen Restaurants wieder Gäste empfangen – allerdings mit deutlichen Einschränkungen. Peter und Andrea Schmid vom Landhaus Adler zeigen, wie herausfordernd ihr Alltag momentan ist.

MICHAEL SCHINNERLING

«Nach dem Lockdown mussten auch wir schliessen. Dass Hotelgäste kurzfristig alle Buchungen stornierten, haben wir verstanden. Was uns allerdings getroffen hat, waren die Absagen sogar bis in den Herbst hinein», erklärt Andrea Schmid von den Gastrobetrieben Landhaus Adler. Reisegruppen aus dem Ausland und der Schweiz – alle wollten nicht mehr buchen. «Die Unsicherheit war gross, und auch bei uns war es herausfordernd zuzuschauen, wie unsere Einnahmen wegbrachen und das Personal in Kurzarbeit gehen musste», so Schmid weiter. Schliesslich wurden zwar Lockerungen…