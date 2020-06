MEDIZIN TEIL 2 Wie Erkrankte und Dorfärzte mit Covid-19 umgingen, zeigte der nicht mehr berufsaktive Arzt Heinz Fahrer in der letzten Ausgabe. Heute lässt er den Chefinternisten des Spitals Frutigen zu Wort kommen.

Die Covid-19 Erkrankung in ihrer häufigsten Form zeigt, wenn überhaupt fassbare Symptome bestehen, Fieber, Gliederschmerzen, Schnupfen und Husten. Diese treten auch bei einer Grippe auf und können ohne Weiteres zu Hause behandelt werden. Ausgeprägter und für Betroffene beängstigender sind die in Einzelfällen auftretenden Beschwerden von mässiger bis schwerer Atemnot, die Sauerstoffzufuhr über längere Zeit erfordern können. Es handelt sich dann um einen entzündlichen Befall der Lunge, möglicherweise auch von Blutgefässen, was noch nicht ganz gesichert ist. Oft kommt es erst nach…