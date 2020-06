Das soeben erschienene Kursprogramm «activ» von Pro Senectute Berner Oberland richtet sich an Sportbegeisterte, Lernfreudige oder technisch Interessierte. Das Programmheft bietet eine Vielzahl an Kursen und Veranstaltungen. Ergänzend finden sich im eingelegten Teil «activ in der Natur» verschiedene Outdoor-Bewegungsangebote. Alle Touren und Anlässe im Kanton Bern sind darin festgehalten.

Um die körperliche Fitness zu erhalten, gibt es diverse neue Angebote. Interessierte können zum Beispiel am Kurs «Spiraldynamik» teilnehmen und so gegen falsche Körperhaltungen vorgehen. Auch die Möglichkeiten für die Alltags- und Lebensgestaltung kommen nicht zu kurz. Neu finden sich im Programmheft Englisch- und Italienisch-AnfängerInnenkurse.

Die Corona-Krise verunmöglichte bei Drucklegung des Programms…