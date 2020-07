PORTRÄT Mehr als zwei Jahrzehnte lang war Magdalena Schatzmann an der Musikschule MUSIKA tätig, einen Teil davon als Co-Schulleiterin. Nachdem sie sich von dort zurückgezogen hat, erzählt die 62-Jährige aus ihrem Leben – das aus weit mehr als nur Musik besteht.

BARBARA STEINER-SUTER

Ruhig und idyllisch wirkt Schatzmanns Zuhause auf dem Bauernhof in Diemtigen. Das Heim und seine Bewohnerin strahlen Zufriedenheit und Ausgeglichenheit aus – ein Ort der Einheit und des Friedens mit der Natur. Dazu gehört auch Hofhündin Tosca, die am sonnigen Nachmittag meist im angenehmen Blätterschatten verweilt. Wie hat die 62-jährige Schatzmann ihre innere Ruhe gefunden? «Ich bin eine Grenzgängerin», reflektiert sie sich. Polarität zieht sie an und begleitet sie weit über ihr Schaffen als Musikerin hinaus.…