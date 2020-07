SERIE TEIL 3 Der Mann in der schwarzen Töffmontur fällt sofort auf. Zwischen spielenden Kindern und parlierenden Romands filmt Markus Heiniger mit seinem Handy die Regenbogenforellen. Dem «Frutigländer» erzählt er von seinen Motorradtouren durch die Schweiz und vom Abstecher an den Blausee.

PETER SCHIBLI

«Ich bin aus Gossau, Kanton Zürich. Am Morgen fuhr ich via Stans über den Brünig ins Berner Oberland. Zurück gehts dann gegen Abend über den Susten und den Klausen. Ich fahre seit 1974 schwere Motorräder. Aktuell bin ich mit einer 15-jährigen Sporttourenmaschine der Marke BMW unterwegs. Am Blausee habe ich Halt gemacht, weil mir dieser wunderschöne See ausserordentlich gefällt. Ich war schon vor ein paar Jahren mal mit Kollegen hier.

Als passionierter Töfffahrer streife ich vor allem im…