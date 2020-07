Der 1.-August-Brunch auf Schweizer Bauernhöfen findet auch 2020 statt. Wer am Buurezmorge teilnehmen will, kann sich ab sofort anmelden. Der Nationalfeiertag könne mit einem Zmorge aus hofeigenen Produkten in Corona-konformer Atmosphäre genossen werden, schreibt der Schweizer Bauernverband (SBV). Über 160 Bauernhöfe empfangen ihre Besucherinnen und Besucher. Aufgrund der aktuellen Lage führen einige Höfe kein klassisches Zmorge durch, sondern bieten einen «Brunch to go» an. Das Paket kann auf Bestellung abgeholt oder nach Hause geliefert werden.

