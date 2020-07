Nachdem Adelboden den erfolgreichen Anfang gemacht hatte, führten auch die Gemeinden Kandersteg und Frutigen eine Gutschein-Aktion durch. Mit dem Verkauf subventionierter 50-Franken-Coupons wollten sie dem einheimischen Gewerbe – und damit letztlich der gesamten Region – durch die Corona-Krise helfen.

Zunächst war die Aktion in beiden Gemeinden vergleichsweise zäh angelaufen (der «Frutigländer» berichtete). Doch in den letzten Tagen vor Ablauf der Bestellfrist am 30. Juni konnten sie noch etwas zulegen. So kommt Frutigen laut Gemeindeschreiber Peter Grossen auf einen Gesamtbetrag von 100 650 Franken. Von den 2013 Gutscheinen profitierten 84 Geschäfte; am populärsten waren dabei Lebensmittelläden, Bäckereien und Metzgereien.

In Kandersteg sind 1097 Gutscheine für insgesamt 54 850 Franken…