Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) hat einen Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Alpenraum veröffentlicht. Die Publikation bestätigt, dass viele davon anders als im Rest der Schweiz verlaufen.

Die neue Publikation «Das Schweizer Berggebiet 2020 – Zahlen und Fakten» zeigt, dass sich der demografische Wandel in den Berggebieten früher und stärker auswirkt als in städtisch geprägten Regionen. Obschon die ständige Wohnbevölkerung der Berggebiete zwischen 2010 und 2018 von insgesamt 1992201 auf 2124243 EinwohnerInnen anwuchs, sind gewisse Regionen von Stagnation oder Bevölkerungsrückgang betroffen.

Gleichzeitig verläuft die gesellschaftliche Alterung in den Berggebieten deutlich schneller als in den übrigen Räumen der Schweiz. Zwischen 2010 und 2018 sank…