Alpkäsebesichtigung auf der Elsigenalp, Besuch bei der Fluggruppe Reichenbach, Bowling in Adelboden: Nach heutigem Stand starten die meisten Aktivitäten des Ferienpasses Frutigland wie geplant ab dem 13. Juli. Von den 82 Kursen können 78 durchgeführt werden – das immer noch deutlich mehr als im Rekordjahr 2019 mit 66 Kursen. Abgesagt wurden unter anderem das Armbrustschiessen in Frutigen, der «Blick hinter die Mikrofone» bei Radio BeO, das Sportschiessen Gewehr 50m aufgelegt in Faltschen sowie Besuche beim FC Thun und bei MC Donalds Spiez. Dafür gab es kurzfristig noch zwei Zusatzangebote. «Mit einigen Absagen musste man wegen der Corona-Krise rechnen. Es war bis zum Schluss eine Lotterie», erklärt Co-Organisator Adi Baggenstos. Für einige Veranstalter sei es unmöglich gewesen, die…