Drogerie: Bunte Kugeln für die Wanne

Die Nachfrage nach dem Ferienpassangebot der Pedro-Drogerie in Frutigen war so gross, dass sich Drogistin Kathrin Nydegger spontan entschied, mehr Kurse als die geplanten zwei anzubieten. So treffen sich jeweils sechs Kinder an vier Nachmittagen im Hinterhof des Geschäfts, um buntes, wohlriechendes Badesalz und Badekugeln herzustellen.

Drogistin Selina Mäder hat die Leitung des Kurses übernommen. Ihr zur Seite steht Schnupperlehrtochter Jenny Brügger, die den kleinen Kursteilnehmern hilfreich unter die Arme greift. Am Anfang des Kurses gibt die Drogistin jeweils ein paar Inputs zu den verschiedenen Düften und Blüten. Danach beginnt der praktische Teil für die Kinder zwischen sechs und elf Jahren.

Das Badesalz ist einfach herzustellen: In einem Gefäss…