Basteln: «Es ist mega cool»

Bereits zum dritten Mal in Folge bietet Adriana Strasser in ihrem Chleeblattshop in Reichenbach «Basteln mit Naturmaterialien» an. «Wie liebte ich als Kind den Ferienpass und finde es super, dass es ihn noch gibt! Jetzt will ich zurückgeben, wovon ich damals profitieren durfte», begründet die Floristin ihr Engagement.

Sechs Mädchen und ein Junge sind im Reichenbacher Blumengeschäft konzentriert an der Arbeit. Judith Bachmann, Strassers Teilzeitmitarbeiterin, unterstützt die Kursleiterin, wo immer Hilfe gebraucht wird. Die neunjährige Kira sitzt am Boden, vor sich ein Dreieck aus Ästen. Mit dicker Schnur knüpft sie ein Netz. «Das gibt einen Traumfänger», erzählt sie stolz. Einen ebensolchen fertigt auch der künftige Viertklässler Leon an, jedoch mit Draht und in…