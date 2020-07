Das Gasthaus Elsigbach ist nun offiziell eröffnet

Am Sonntag fand die Wiedereröffnung des Gasthauses Elsigbach statt. Der Alleinunterhalter Alpensound Pauliero spielte «s Träumli». Einige Gäste schwangen das Tanzbein, andere sassen gemütlich vor der zur Eröffnung offerierten Bratwurst. Im Gasthaus lief der Betrieb auf Hochtouren: «Noch zwei Desserts bitte», rief Gabi Bischofsberger dem Chef André Grogg in der Küche zu. Desserts und Kuchen werden täglich neu produziert, ebenso der hausgemachte Eistee. «Bei schönem Wetter verkaufen wir davon am Tag zehn Liter», erklärte Grogg. Fleissig lieferte Erika Zehnder Schweinsbraten Dentenberg, Kroketten und Gemüse zu den Gästen. Viele freuten sich, dass das «Elsigbach» wieder geöffnet hat.

MICHAEL SCHINNERLING