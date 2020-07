Gute Stimmung und kauffreudige Kundschaft

Reges Treiben herrschte am Sonntag vor dem «Schweizerhof» in Kandersteg. Hermann Ogi, Organisator der 18. Mineralienbörse, strahlte übers ganze Gesicht: «Ich bin positiv überrascht, wie gut es heute läuft. Die Leute sind recht kauffreudig.» Kein Wunder, war dies doch nach der Absage der Börsen in Fiesch und Innertkirchen der erste derartige Anlass in dieser Saison. Weil die beiden genannten Veranstaltungen drinnen stattgefunden hätten, durften sie aus bekannten Gründen nicht durchgeführt werden. Die Kandersteger Börse ist ein reiner Freiluftanlass. Deshalb erteilte das Regierungsstatthalteramt grünes Licht für die Durchführung. Jakob Jäggi, Mitglied des lokalen Jodlerklubs, verkaufte 112 Laibe Brot, gebacken im vereinseigenen Holzofen. Der Erlös…