HelpNet Frutigland konnte seine Deutschkurse nach einer Pause erfolgreich weiterführen. Neuigkeiten meldet der Verein ausserdem im Kulturbereich.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste auch der Verein HelpNet seine Deutschkurse vorübergehend einstellen. Bereits nach kurzer Zeit fanden sich jedoch verschiedene Lösungen, um den Kontakt mit den Teilnehmenden zu erhalten und die Kurse mittels Fern- und teils Präsenzunterricht weiterzuführen. Trotz der Lockerungsmassnahmen wurde das Semester in dieser Form zu Ende geführt und am 25. Juni abgeschlossen. Durch die neuen Unterrichtsformen haben einige in dieser Zeit förmlich einen Motivationsschub bekommen. Besonders Lern-Apps brachten Abwechslung und wurden begeistert genutzt. Ein Teilnehmer konnte in den vergangenen Monaten dank der Unterstützung…