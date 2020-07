Ab dem 1. Juli bekommen Übernachtungsgäste 50 Prozent Rabatt auf den Eintritt ins Hallen- und Freibad sowie auf die Bahnfahrt zur Elsigenalp im Sommer. Das Ticket zum Rabatt ist die Gästekarte, die alle BesucherInnen Frutigens ab einer Übernachtung auf einem Campingplatz, in einem Hotel, in einer Gruppenunterkunft oder in einer Ferienwohnung bekommen. «Wir freuen uns sehr über dieses neue Angebot für unsere Gäste», so Corinne von Bergen, Leiterin des Tourist Centers Frutigen. «Es macht Frutigen noch attraktiver für Sommerferien und wir hoffen, dass möglichst viele davon Gebrauch machen.»

