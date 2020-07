In Kandersteg und Adelboden fehlen die ausländischen Gäste – insbesondere die Pfadigruppen. Einige Detailhändler kämpfen deshalb mit grossen Einbussen. Doch je nach Branche bringen nun die vielen Schweizer Gäste gute Umsätze. Ein Augenschein in den Läden.

YVONNE BALDININI

Zwei Rentnerinnen mit Basler Dialekt betrachten in der Papeterie Edelweiss in Kandersteg das Scherenschnittsortiment. Mitinhaberin Ingrid Niedhart hat es von einer Ecke an die vorderste Front ihres Ladens gestellt. «Schweizer mögen diese Schnitte. Ich merke, dass viele etwas suchen, um uns zu unterstützen.» Der Schreibwarenhandlung mit Souvenirladen geht das Wegbleiben ausländischer Pfadigruppen ans Lebendige. Mit ihnen macht sie sonst jedes Jahr in den Monaten Juli und August rund 70 Prozent des Sommerumsatzes.…