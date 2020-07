ensa: Erste Hilfe für psychische Gesundheit

UNTERSEEN Am Samstag, 22. August, und Samstag, 29. August, finden von 8.45 bis 16.15 Uhr ensa-Ersthelferkurse in der Psychiatrie Spitäler fmi AG in Unterseen statt. ensa vermittelt, wie Angehörige, Freunde oder Arbeitskollegen bei psychischen Problemen Erste Hilfe leisten können. Im Kurs werden Grundlagen zu psychischen Störungen vermittelt sowie konkrete Erste-Hilfe-Massnahmen bei Problemen und Krisen erlernt und geübt. Alle Personen ab 18 Jahren sind willkommen.

PRESSEDIENST SPITÄLER FMI AG

Die Anmeldung erfolgt online auf www.ensa.s