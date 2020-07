Kaum etwas hat das Image der Schweiz so geprägt wie die Alpwirtschaft. Doch der Strukturwandel macht auch vor den traditionellen Sömmerungsgebieten nicht Halt.

MARK POLLMEIER

Spätestens seit «Heidi» – der erste Roman erschien 1880 – ist das Älplerleben einem internationalen Publikum vertraut. Heute gehört «Haydi» selbst in der Türkei zu den bedeutendsten Kinderbüchern. Aber auch in der Schweiz selbst ist die Alp ein Kulturgut. Wer an Landwirtschaft denkt, denkt die Berge immer irgendwie mit. Die weidenden Kühe, die Alphütten, in denen Käse gemacht wird – kaum vorstellbar, dass es das dereinst nicht mehr geben sollte.

Und doch ist die Alpwirtschaft vielerorts bedroht, so sehr, dass Radio SRF kürzlich schon das Verschwinden des Alpkäses befürchtete. 7472 Sömmerungsbetriebe habe es noch 2003…