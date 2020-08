SERIE TEIL 7 Jürg Mosimann, Nadja Tanner und Tochter Lorraine aus Zürich mussten ihre Reisepläne radikal ändern – und bereuten es nicht im Geringsten.

«Wir sind das erste Mal in Adelboden. Normalerweise fahren wir mit unserem VW-Bus in den Süden zum Campieren, das war uns dieses Jahr aber zu heikel. Also stöberten wir im Internet nach einem schönen Ort für unseren vierzehntägigen Urlaub. Das Angebot in Adelboden mit den Trottinetts, den vielen Bahnen, die direkt vom Dorf auf die Berge führen, und dem neuen Freibad zog uns an. Ausserdem reizte uns die Möglichkeit, bei schlechtem Wetter in Thun und Bern Zeit verbringen zu können.

Von unserer Ferienwohnung mitten im Dorf, die wir erst einen Monat vorher gebucht haben, geniessen wir eine Hammer-Aussicht. Uns gefällt besonders, dass das Tal…