Fortsetzung auf dem Hochplateau und im Unterbirg

Am Sonntag nahm das Ländlertreffen (LINK) auf der Engstligenalp seinen Fortgang – allerdings in reduziertem Rahmen. Die Organisatoren verzichteten auf die traditionellen Auftritte in den Sennhütten. Vier Formationen spielten im Berghotel Engstligenalp, dem Berghaus Bärtschi und dem Restaurant Bergbach.

Das Handorgelduo Echo vom Riedbodä pflegt den rassigen und lüpfigen Illgauer-Stil. Bei strahlendem Sonnenschein belebte es mit seinen Klängen die Terrasse des Berghauses Bärtschi.

RETO KOLLER