ELSIGEN-METSCH Dutzende Gäste erlebten am Sonntag den «Tag der offenen Sennhütten» – darunter auch unser Autor Peter Schibli. Sie sahen Sennerinnen beim Käsen zu, degustierten Alpkäse sowie Mutsch und spürten die Willkommenskultur der Älpler.

PETER SCHIBLI

Die Elsigenalp gilt als gut erschlossene, weidgängige Alp. Auf 1780 bis 2340 m ü. M. liegt sie in einer Mulde zwischen Elsig- und Metschhorn. Die Kalkunterlage sorgt für eine kräuterreiche Flora, die sich dank regelmässiger Niederschläge in diesem Sommer besonders schön präsentiert. «Wir sind mit dem bisherigen Sommer zufrieden», erzählt der 83-jährige Adolf Germann in seiner Hütte einer Gruppe von BesucherInnen. Während diese ihren Kaffee schlürfen, hebt Germann die Käsemasse in einem Tuch aus dem Kupferkessel und presst sie in eine…