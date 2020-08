Kantönligeist im Zeichen des Virus

Zum ersten Mal richtig kritisch hinterfragte ich unsere föderalistischen Strukturen im ersten Jahr meines Agronomiestudiums in Zürich. Diese Ausbildung wird für die ganze Schweiz nur an der ETH Zürich angeboten; und so kam es, dass Berner mit Zürcherinnen, Tessiner mit Baslerinnen und Thurgauerinnen mit Jurassiern die gleiche Schulbank drückten. Das erste Jahr sei, so unsere Mathematik- und Chemieprofessoren, nur da, um die unterschiedlichen Maturastandards der Kantone anzugleichen. Und tatsächlich konnten wir unter uns erhebliche Unterschiede im schulischen Rucksack aus den jeweiligen Kantonen feststellen – einheitlich hielten wir Studierenden damals fest, dass dies unsinnig sei, würden doch alle kantonalen Maturaabschlüsse Zutritt zu allen…