Im Vergleich zum Vorjahr sind in diesem Sommer erheblich weniger Passagiere auf den Oberländer Seen unterwegs. Deshalb reduziert die BLS das Angebot – und fordert eine weniger strenge Maskenpflicht.

Ab nächstem Montag bietet die BLS weniger Schiffskurse auf dem Thuner- und Brienzersee an. Grund ist ein Rückgang der Passagierzahlen: Seit der Einführung des Sommerfahrplans am 4. Juli 2020 sind im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich ein Drittel weniger Gäste auf dem Thuner- und Brienzersee unterwegs. Die BLS geht davon aus, dass die Nachfrage weiter sinken wird, weil in vielen Regionen der Schweiz die Sommerferien enden und wegen der Corona-Krise wenig ausländische Feriengäste im Berner Oberland unterwegs sind.

Auch lassen die Frequenzen vermuten, dass sich die am 6. Juli eingeführte…