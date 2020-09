SERIE LETZTER TEIL Yvonne Marugg aus dem aargauischen Killwangen im Bezirk Baden sitzt als Informatikerin viel vor dem Bildschirm. Nun geniesst sie das «Digital Detox» im Oberland.

«Für mich ist es hier oben phantastisch, die 360-Grad-Aussicht absolut grandios. Bei jedem Berg habe ich immer das Gefühl, es könne nicht mehr schöner werden. Dann entdecke ich einen neuen Gipfel wie diesen und denke: Das ist der Höhepunkt. Mich faszinieren auch die Wolken, die stetig aufsteigen, oder die Glockenblümlein am Wegrand. Wie wahr die Aussage meines Arbeitskollegen, der mir zwei Tage vor meiner Abreise beim Restaurantbesuch in der Gruppe empfahl: ‹Du musst unbedingt auf den Niesen.› Ich hatte vorher noch nie davon gehört. Nach meinem spektakulären Ausflug hier herauf will ich am Nachmittag mit dem…