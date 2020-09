Am kommenden Samstag und Sonntag sind die Europäischen Tage des Denkmals. Da denkt man im Tal sofort an Gruebibad und Kanderviadukt. Ein Blick ins kantonale Bauinventar zeigt aber, wie viele schützens- oder erhaltenswerte Objekte sonst noch am Wegesrand stehen.

Adelboden: Maillarts Erbe

Etwas unscheinbar wirkt die Spittelbrücke über die Engstlige von 1930. Ganz anders sieht das die Berner Denkmalpflege: Für sie stellt das Werk von Ingenieur Robert Maillart ein hervorragendes Meisterwerk der Baukunst dar. Dass die Brücke so minimalistisch daherkommt, macht also genau ihren Reiz aus.

Aeschi: Platz für Flaneure

«Als einer der letzten Zeugen des einst florierenden Badbetriebs im Heustrich von lokalhistorischer Bedeutung»: Diese Beschreibung trifft auf die erhaltenswerte Quellfassung von etwa…