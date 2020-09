An der Delegiertenversammlung des SVP-Kreisverbandes Frutigen-Niedersimmental wurden unter anderem die Parolen für die eidgenössischen Abstimmungsvorlagen vom 27. September gefasst. Zur Begrenzungsinitiative sagt die Partei Ja. Die Schweiz wolle eigenständig Verträge mit der EU und anderen Staaten auf gleicher Augenhöhe abschliessen. In den letzten 13 Jahren seien eine Million Menschen zusätzlich in die Schweiz gekommen, vorwiegend aus dem EU-Raum. Diese «Masslosigkeit» schade der Wirtschaft und der Umwelt. Die Arbeitslosigkeit werde steigen und das Lohndumping mindere die Kaufkraft der Schweizer Bevölkerung.

Auch der Revision des Jagdgesetzes stimmt die Partei zu. Das 34 Jahre alte Gesetz erfülle die Anforderungen an Natur- und Tierschutz nicht mehr. Der Wolf reisse jährlich 300 bis 500…