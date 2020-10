Gemäss Auswertungen bei Agroscope stieg das landwirtschaftliche Einkommen 2019 gegenüber 2018 um 5 Prozent. Es betrug im Mittel 74 200 Franken je Betrieb. Das landwirtschaftliche Einkommen wird sowohl für Einzelunternehmen als auch Betriebsgemeinschaften erhoben. Es entspricht der Differenz zwischen den Erträgen und Aufwänden aus landwirtschaftlichen und landwirtschaftsnahen Tätigkeiten wie beispielsweise Hofläden. Verantwortlich für den Einkommensanstieg waren hauptsächlich die höheren Preise für Schlachtschweine. Auch die Bewertung der Rindvieh- und Schweinebestände in der Buchhaltung am Ende des Jahres führte zu einem höheren Einkommen. Ebenfalls positiv zu Buche schlugen die Erträge bei Zuckerrüben, Raufutter und Getreide. In der Talregion nahm der Arbeitsverdienst pro…