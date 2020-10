Den Gewerbeverband Berner KMU führt künftig Lars Guggisberg. An der Delegiertenversammlung wurde vor neuen nachfragefördernden Aktionen wegen der Pandemie gewarnt.

Ein umfassender Lockdown muss unbedingt vermieden werden. Zu diesem Fazit gelangte Professor Aymo Brunetti (Departement Volkswirtschaftslehre der Universität Bern) bei seinem Gastreferat «Wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Szenarien nach dem Corona-Schock» an der Herbst-Delegiertenversammlung des Gewerbeverbands Berner KMU am Mittwoch, 14. Oktober, in Aarberg. Neben den ordentlichen Traktanden stand das Gastreferat im Zentrum der Versammlung. Mit einem rasch aufgegleisten und zielführenden Massnahmenpaket ist es laut Brunetti gelungen, die gesamtwirtschaftlichen Schäden der Pandemie in Grenzen zu halten und die…