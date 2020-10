Philippe Maurer hat sein Ziel erreicht: Im August hat er zu Fuss 26 547 Höhenmeter überwunden. Mit seinem Projekt «Mountain4Life» sammelte der Berner Sponsorengeld für Bergbauern in Not.

KATHARINA WITTWER

Vom 1. bis zum 31. August unternahm Philippe Maurer Wander-, Berg- und Hochgebirgstouren. Sein Ziel war es, in dieser Zeit mindestens 25 000 Höhenmeter zu überwinden und damit Geld für Bergbauern in Not zu sammeln (der «Frutigländer» berichtete). Geschafft hat er 26 547 Höhenmeter. Somit sind auf dem von der Caritas speziell eingerichteten Sammelkonto 9300 Franken eingegangen. Mit diesem Geld werden Freiwilligeneinsätze bei Bergbauernfamilien ermöglicht. «Eine Familie durften wir direkt unterstützen», erklärt der begeisterte Berggänger.

Knieprobleme zwangen zum Kürzertreten

Bekanntlich…