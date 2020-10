Die Klärung der Frage, was das Forellensterben am Blausee ausgelöst hat, steht noch aus. Was jetzt schon absehbar ist: Das Steinbruchgelände oberhalb des Sees wird noch viele Jahre für Grossprojekte genutzt werden.

MARK POLLMEIER

Am 25. September hatten das Bundesamt für Verkehr und das Bundesamt für Umwelt einen gemeinsamen Ortstermin im Steinbruch Mitholz. Überprüft werden sollte, ob die «Materialbewirtschaftung» nun vorschriftsmässig erfolgt. Das betraf zum Beispiel rund 1000 Tonnen belasteten Schotters, der wieder ausgebaggert und entsorgt werden musste.

Alle, die in die festgestellten Unregelmässigkeiten involviert waren, achten nun sehr darauf, dass die Arbeiten korrekt ablaufen. So hatte die SHB Steinbruch + Hartschotterwerk Blausee-Mitholz AG bereits am 22. September mitgeteilt,…