Der Thuner Markus Tschanz leitet seit dem 1. Oktober die Regionalstelle Oberland des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) Kanton Bern. Er wird den Ausbau der Entlastungsdienstleistungen weiterführen. Die SRK-Regionalstelle Oberland begleitet, berät und unterstützt verletzliche und in Not geratene Menschen in dieser Region.

Der gelernte Physiotherapeut arbeitete unter anderem zwölf Jahre lang in verschiedenen Funktionen bei «H+ Die Spitäler der Schweiz». Je länger er sich mit dem Gesundheitssystem beschäftigte, desto dinglicher stellte er sich die Frage: «Steht der bedürftige Mensch noch im Zentrum?» Damit es nicht bei der Frage bleibt, will er beim SRK Kanton Bern mithelfen, die Dienstleistungen der Regionalstelle Oberland kontinuierlich auf die alltäglichen Bedürfnisse verletzlicher…